В пятницу, 31 июля, в Киеве люди вышли на протестное шествие "за диалог и реформы в оборонной сфере". Такая акция проходит вместо протестов в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.

24 Канал рассказывает, как проходит протестное шествие и что об этом думают участники.

Протестный марш в Киеве: подробности

Около 19:00 участники протестного шествия собрались у памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке в Киеве. На кадрах видно, как люди с картонками и плакатами развернули флаг Украины, с которым пройдут к площади Ивана Франко.

Инициатором протестного шествия "за диалог и реформы" выступил ветеран Дмитрий Козятинский, который ранее призывал людей выходить на митинги против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.