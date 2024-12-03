На Киевщине малолетние террористы подорвали взрывчатку под райотделом полиции

Российские спецслужбы втянули детей в террористическую деятельность. 14-летние ребята 28 ноября совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области

Очень похожее произошло в конце ноября на Житомирщине. Там тоже фигурировали юноши от 15 до 20 лет, которые взорвали отделение полиции. Завербованные через телеграм-канал, они также замаскировали взрывчатку под термос. Но тогда был ранен правоохранитель.

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Что известно о теракте на Киевщине, которым руководила Россия

Служба безопасности и Национальная полиция задержали двух малолетних агентов РФ, которых российские спецслужбы втянули в террористическую деятельность. 28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области. Тогда по заданию российских спецслужб злоумышленники подорвали самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райотдела полиции,

– сказано в сообщении СБУ.

К счастью, никто не пострадал. Детей завербовали дистанционно – через телеграм-каналы по поиску быстрых заработков.

Ребята, которых завербовала Россия / Фото Нацполиция

Представитель российских спецслужб, который руководил процессом, маскировался под аккаунтом девушки. Он пообещал деньги, если 14-летние жители Киевской области выполнят задание.

Переписка с россиянами / Фото СБУ и Нацполиция

Чтобы подорвать участок, ребята использовали взрывчатку, которая была замаскирована под термос и лежала в тайнике на Киевщине. Оккупанты посоветовали им начинить взрывное устройство гайками и болтами – чтобы увеличить силу поражения.

Доказательства преступления / Фото СБУ

"Рядом с админзданием, где должен был состояться подрыв, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени. Для совершения дистанционного подрыва фигуранты использовали еще один мобильный телефон со специальной программой, которую они получили от оккупантов", – привели детали в Службе безопасности Украины.

Подростков задержали по горячим следам, изъяли у них мобильные телефоны и другие доказательства подрывной деятельности в пользу России. И сообщили о подозрении по статье о теракте.

Подростки рассказывают, как все происходило: смотрите видео

Несмотря на юный возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления,

– отметили в СБУ.

Важно! В полиции не раз призывали родителей: говорите с детьми, объясняйте им опасности интернета, отслеживайте круг их знакомств. Если же есть подозрение, что ребенка завербовали, – наберите 102 и сообщите в полицию.