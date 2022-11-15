В Киеве из-за долгой воздушной тревоги огромные пробки: метро постепенно восстанавливает движение

Российские войска нанесли массированный удар по Украине 15 ноября. Из-за очередной атаки врага в столице сейчас большие пробки на дорогах.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар и по столице. В частности, вражеский снаряд попал в жилые дома в центре Киева – в Печерском районе.

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В Киеве огромные пробки после воздушной тревоги

Несколько ракет в столице удалось сбить нашим силам ПВО. В ГСЧС сообщили, что погибшая – женщина, жительница дома в Печерском районе, в который попал обломок ракеты.

Воздушная тревога из-за массированного обстрела России длилась около четырех часов. Из-за этого в городе появились огромные пробки на дорогах.



Пробки в Киеве вечером 15 ноября / Фото 24 канала

Как работает метро после ракетной атаки

После российской ракетной атаки на Киев столичное метро возобновляет движение в обычном режиме. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

На некоторых подземных станциях, где собралось много людей, высадку пассажиров возобновили постепенно.

Из-за скопления людей на станциях метро, работавших как укрытие, по красной линии поезда метро курсировали от станции Академгородок до станции Арсенальная, однако высадка пассажиров дальше станции Политехнический институт не осуществлялась.

Зеленая линия метро курсировала от станции Сырец до станции Дружбы народов, а также от Осокорков до Красного хутора. Синяя линия метро курсировала в обычном режиме.

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