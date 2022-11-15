Російські окупанти завдали ракетного удару і по столиці. Зокрема, ворожий снаряд влучив у житлові будинки у центрі Києва – у Печерському районі.

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У Києві величезні затори після повітряної тривоги

Декілька ракет в столиці вдалося збити нашим силам ППО. У ДСНС повідомили, що загибла – жінка, мешканка будинку в Печерському районі, в який влучив уламок ракети.

Повітряна тривога через масований обстріл Росії тривала близько чотирьох годин. Через це у місті з'явилися величезні затори на дорогах.



Затори в Києві ввечері 15 листопада / Фото 24 каналу

Як працює метро після ракетної атаки

Після російської ракетної атаки на Київ, столичне метро відновлює рух у звичайному режимі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На деяких підземних стаціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновили поступово.

Через скупчення людей на станціях метро, які працювали як укриття, червоною лінією поїзди метро курсували від станції Академмістечко до станції Арсенальна, проте висадка пасажирів далі станції Політехнічний інститут не здійснювалась.

Зелена лінія метро курсувала від станції Сирець до станції Дружби народів, а також від Осокорків до Червоного хутора. Синя лінія метро курсувала у звичайному режимі.

Варте уваги – ППО оперативно про масований ракетний удар: дивіться відео