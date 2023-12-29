В Киеве мужчина во время атаки сел в горящий автомобиль, чтобы отогнать его от машин соседей: видео

В Киев мужчина во время атаки российских окупантов сел в горящий автомобиль и отъехал им как можно дальше от машин соседей. В результате этого он получил ожоги.

О своем поступке украинец говорит сдержанно. Василий Андреевич заверил, что чувствует себя нормально.

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Что известно о поступке мужчины в Киеве

В сети обнародовали видео, как в одном из районов Киева мужчина уезжает со стоянки машин на микроавтобусе, часть которого горит.

Андрей Васильевой рассказал изданию "Информатор", что за рулем машины, снятой на видео, был именно он.

Дверку открыл, потому что не видно было. Голову высунул и попер к мойке,

– вспомнил мужчина.

Говорит, что ему сказали отогнать машину к мойке, там ее погасят.

На вопрос, как себя чувствует, мужчина уверяет нормально. Он отказался от помощи врачей, хотя получил ожоги лица и рук. Андрей Васильевой заверил, что обратится к медикам, если будет чувствовать себя хуже.

Мужчина ехал в горящей машине, чтобы отогнать ее от стоянки: смотрите видео

Мужчина рассказал, как ехал в горящей машине: смотрите видео

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