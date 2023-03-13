Карлсон по-киевски: мужчина на крыше многоэтажки достроил целую квартиру

13 марта 2023, 18:32
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Тимур Ткаченко

В одном из районов Киева неизвестный на крыше многоэтажки достроил себе целую квартиру. Более того, мужчина не пускает туда никого, даже полицейских.

В Голосеевском районе по улице Большая Васильковская мужчина построил "дополнительную" квартиру на крыше. О факте незаконного строительства сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

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Нарушитель никого не пускает на крышу

Инспекторы Коммунального предприятия "Киевблагоустройство" обнаружили незаконную надстройку на крыше одной из многоэтажек. В ходе проверки выяснилось, что на проведение работ никаких контрольных карт не выдавали.

Поскольку правонарушитель никого не пропускал в свою квартиру, была вызвана Патрульная полиция Киева. Однако они не смогли идентифицировать нарушителя. Мужчина закрыл доступ к надстройке, заблокировал проход на крышу.

Квартира на крыше в Киеве: видео

Ткаченко призывает обратить внимание на это правонарушение.

Я обращаю внимание на ситуацию правоохранительные органы и Киевскую городскую прокуратуру и прошу присоединиться. За подобные действия нарушители должны нести наказание в суде, ведь, кроме нарушения благоустройства, ставится под угрозу безопасность жильцов дома, на крыше которого и началось незаконное строительство,
– заявил Ткаченко.

В настоящее время инициирован иск в суд. В КГГА требуют возбудить уголовное производство на нарушителей.

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Автор: Анжеліка Байбак