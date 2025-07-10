10 июля, 07:07
В Киеве на части улиц перекрыли движение транспорта на части улиц
В Киеве утром 10 июля на части улиц перекрыли движение транспорта. Это следует учесть при планировании своего маршрута.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
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Где в Киеве перекрыто движение транспорта
Билошицкий утром 10 июля сообщил об изменениях в движении транспорта в столице. В частности, он сообщил, где движение транспорта по состоянию на 7 часов утра перекрыто.
В Киеве движение транспорта перекрыто:
- по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);
- по улице Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);
- по улице Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);
- по улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);
- по улице Олексы Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушецкой).