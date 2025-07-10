В Киеве на части улиц перекрыли движение транспорта на части улиц

В Киеве утром 10 июля на части улиц перекрыли движение транспорта. Это следует учесть при планировании своего маршрута.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Смотрите также Враг ночью массированно атаковал Киевскую область: есть повреждения в 4 районах, пострадал человек

Где в Киеве перекрыто движение транспорта

Билошицкий утром 10 июля сообщил об изменениях в движении транспорта в столице. В частности, он сообщил, где движение транспорта по состоянию на 7 часов утра перекрыто.

В Киеве движение транспорта перекрыто: