На Крещатике ограничат движение транспорта: сколько это продлится и какая причина
Источник:КГГА
В КГГА сообщили об ограничениях на главной улице столицы – Крещатике. Движение транспорта будет ограничено от Бессарабской до Европейской площади. Однако это продлится недолго.
До 15 июня продолжается ремонт на Северном мосту. Движение ограничено в направлении с левого на правый берег в правой части проезда с перекрытием полосы движения общественного транспорта.
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Почему и когда перекроют Крещатик
10, 11 и 13 апреля на улице Крещатик кратковременно ограничат движение транспорта от Бессарабской до Европейской площади. Будет продолжаться мелкий текущий ремонт покрытия на улице,
– написали в КГГА.
Однако Крещатик перекроют не полностью: работы будут выполнять в первой и второй полосах транспорта в направлении от Бессарабской до Европейской площади. Поэтому ограничения движения будут действовать именно там.
Киевавтодор извинился за временные неудобства и заверил: дорожники постараются ускорить работы. Для этого подготовительные работы будут продолжаться ночью, а покрытие будут асфальтировать днем.
Когда будут асфальтировать покрытие на Крещатике:
- 10–11 апреля это будет ориентировочно с 10:00 до 15:00;
- 13 апреля – ориентировочно с 08:00 до 17:00.
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