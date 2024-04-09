До 15 червня триває ремонт на Північному мосту. Рух обмежено в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

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Чому і коли перекриють Хрещатик

10, 11 та 13 квітня на вулиці Хрещатик короткочасно обмежуватимуть рух транспорту від Бессарабської до Європейської площі. Триватиме дрібний поточний ремонт покриття на вулиці,

– написали в КМДА.

Проте Хрещатик перекриють не повністю: роботи виконуватимуть у першій та другій смугах транспорту в напрямку від Бессарабської до Європейської площі. Тож обмеження руху діятимуть саме там.

Київавтодор перепросив за тимчасові незручності та запевнив: дорожники намагатимуться пришвидшити роботи. Для цього підготовчі роботи триватимуть уночі, а покриття асфальтуватимуть удень.

Коли асфальтуватимуть покриття на Хрещатику:

10–11 квітня це буде орієнтовно з 10:00 до 15:00;

13 квітня – орієнтовно з 08:00 до 17:00.

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