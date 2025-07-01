  • Мост Патона является важным для столицы, ведь соединяет центр города с левобережными спальными районами.
  • В эксплуатацию мост ввели ноябре 1953 года. Тогда он был крупнейшим в мире цельносварным мостом. Все швы, включая монтажные, выполнили с помощью автоматической сварки.
  • По мосту Патона раньше даже ходили трамваи, но в 2004 году их движение здесь перекрыли. Из-за этого в городе разорвалась сеть киевского трамвайного сообщения на левобережную и правобережную.