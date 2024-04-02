В Киеве трамвай сошел с рельсов и влетел в торговые киоски: есть раненый

В Киеве возле станции метро "Позняки" трамвай сошел с рельсов. В результате этого травмировался прохожий, который находился неподалеку.

В столице один человек попал в больницу из-за схода с рельсов трамвайного вагона возле станции метро "Позняки".

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Подробности инцидента

2 апреля на конечной остановке возле станции метро Позняки во время разворота сошел с рельсов трамвай. Пассажиров в салоне не было. Однако травмы получил прохожий мужчина, который проходил мимо.

На фото видно можно увидеть, что трамвай задел сооружения рынка возле остановки.

Некоторые телеграмм-каналы писали, что водитель трамвая якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Однако в "Киевпастрансе" эту информацию опровергли, пишет ТСН.ua.

Водитель трезвый, причины выясняются, травму получил прохожий что был на улице, его госпитализировали, жизни и здоровью угроз нет,

– говорится в сообщении.

Не первый подобный случай: местные власти инициируют проверку

Глава Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник заявил, что предварительная причина чрезвычайной ситуации – расположенные вдоль путей торговые киоски, мешающие свободному движению вагонов.

Предварительной причиной чрезвычайной ситуации являются малые архитектурные формы, мешающие свободному движению вагонов,

– написал Николай Калашник.

Он добавил, что подобный случай происходит на той локации не впервые.

Чиновник заявил, что из-за аварии инициирует проверку законности размещения МАФов и дальнейший демонтаж временных сооружений, которые, кроме угрозы движения транспорта, затрудняют движение пешеходов к укрытию метрополитена во время воздушной тревоги.