В Киеве в Соломенском районе был масштабный пожар в многоэтажке: что говорят в КГГА
Источник:КГГА
В Киеве днем 31 августа вспыхнул пожар в многоэтажном доме в Соломенском районе. На место происшествия выехали все необходимые службы.
В Киевской городской военной администрации подтвердили возгорание в столице. До этого об огне и дыме писали местные телеграм-каналы.
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Возгорание в многоэтажке ликвидировали
У ГСЧС рассказали, что, по состоянию на 14:22, пожар в многоэтажке в Соломенском районе был ликвидирован. Сообщение о пожаре 5-этажного жилого дома служба получила в 13:10.
На месте работали 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажке / Фото ГСЧС
Что было известно о пожаре в Соломенском районе
Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что в Соломенском районе на крыше 5-этажного жилого дома вспыхнул пожар. Ранг пожара второй.
Подразделения спасателей прорабатывают вызов. Данные о пострадавших на эту минуту отсутствуют,
– подчеркнул генерал.
В Киевской городской государственной администрации также отметили, что уже продолжается тушение пожара на крыше жилого дома в Соломенском районе. По предварительной информации, горит крыша дома на улице Авиаконструктора Антонова.
Площадь пожара на крыше 5-этажного жилого дома примерно 700 квадратных метров, ее локализировали. Все оперативные службы работают на месте.
На месте пожара работают спасатели: смотрите видео
О возгорании около 13:22 сообщили также местные телеграм-каналы. Очевидцы отмечали, что дым видели также со всех уголков Соломенского района.
Как выглядел пожар в Соломенском районе Киева: смотрите видео
На кадрах можно увидеть, что после возгорания в небо поднялся густой столб темно-серого дыма. Его также фиксировали и в районах рядом с местом горения.
Дым в Соломенском районе Киева: смотрите видео
Кроме того, в патрульной полиции Киева отметили, что, в связи с пожаром жилого дома, на улицах Авиаконструктора Антонова и Волынской движение транспорта затруднено. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения.
К слову, в Киеве 16 августа происходило возгорание в многоэтажном доме на Троещине. Возгорание возникло в одной квартире, а впоследствии распространилось и на другие.
В ГСЧС в комментарии 24 Канала рассказали, что возгорание возникло на 8 этаже с распространением на 9 этаж, на квартиру и на балкон 10 этажей. В конце концов пожар удалось ликвидировать, во время тушения на безопасное расстояние вывели 10 человек. Также удалось спасти котика с 10 этажа этого дома и вернуть животное хозяйке.