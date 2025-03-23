Задержали родителей на глазах у ребенка: в полиции объяснили инцидент на Вокзальной

Вечером 23 марта сеть облетело видео, где полицейские задерживают супругов возле киевского вокзала. Теперь появилось объяснение от правоохранителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Нацполиции.

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Зачем полицейские задержали супругов на глазах у ребенка

Как говорится в сообщении полиции, пара была нетрезвая. Они начали приставать к патрульным.

Сегодня во время несения службы на площади Вокзальной к патрульным подошли лица с признаками алкогольного опьянения, которые агрессивно вели себя, кричали, высказывались нецензурной бранью, чем нарушали общественный порядок. Также лица устроили потасовку, пытаясь повредить форменную одежду патрульных. Во время этого инцидента лица вели себя беспричинно агрессивно и вели себя так, что подвергали опасности не только себя, но и окружающих, в частности, малолетнего ребенка, который был с ними.

К сожалению, ситуация только накалялась. Люди не слышали предупреждений от патрульных. А потом мужчина бросился в направлении одного из полицейских и пытался толкнуть его на дорогу под автобус.

Момент задержания нетрезвых супругов: смотрите видео

Хорошо заметно, что ребенок совсем маленький, а его мать еле стоит на ногах.

Агрессивных лиц задержали и доставили в отдел полиции. На место происшествия также вызвали ювенальную полицию.

Работники ювенальной превенции составили на родителей протоколы по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. А патрульные – по статьям "Пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения" и "Мелкое хулиганство".