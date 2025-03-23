Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Нацполіції.

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Навіщо поліцейські затримали подружжя на очах у дитини

Як ідеться у повідомленні поліції, пара була нетвереза. Вони почали чіплятися до патрульних.

Сьогодні під час несення служби на площі Вокзальній до патрульних підійшли особи з ознаками алкогольного сп'яніння, які агресивно поводилися, кричали, висловлювалися нецензурною лайкою, чим порушували громадський порядок. Також особи влаштували штовханину, намагаючись пошкодити формений одяг патрульних. Під час цього інциденту особи поводились безпричинно агресивно і поводилися так, що наражали на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих, зокрема, малолітню дитину, яка була з ними.

На жаль, ситуація тільки накалялася. Люди не чули попереджень від патрульних. А згодом чоловік кинувся в напрямку одного з поліцейських і намагався штовхнути його на дорогу під автобус.

Момент затримання нетверезого подружжя: дивіться відео

Добре помітно, що дитина зовсім маленька, а її матір ледве стоїть на ногах.

Агресивних осіб затримали та доставили до відділу поліції. На місце події також викликали ювенальну поліцію.

Працівники ювенальної превенції склали на батьків протоколи за статтею про неналежне виконання батьківських обов'язків. А патрульні – за статтями "Перебування в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння" та "Дрібне хуліганство".