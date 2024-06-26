В киевском отеле Hilton 25 июня нашли тело атташе посольства США. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

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Вскрытие не проводили

По информации СМИ, на теле атташе не обнаружили никаких признаков телесных повреждений, а двери номера были закрыты изнутри. Вскрытие тела не проводили.

Его забрали представители США. Кроме этого, известно, что у мужчины был повышенный уровень холестерина. В посольстве США никак не комментировали смерть своего сотрудника.

Чем занимаются атташе Это низший дипломатический ранг сотрудников посольств, миссий и аппарата ведомств иностранных дел, в частности, и Министерства иностранных дел Украины. Атташе называются также специалисты – работники других ведомств при дипломатических представительствах.

Дипломаты при различных посольствах выполняют различные роли. В частности, они могут также работать на разведку. Именно поэтому ряд стран выслал российских дипломатов. Например, Великобритания планирует выслать из страны российского военного атташе и лишить некоторые объекты дипломатического статуса. Министр внутренних дел Великобритании Клеверли говорит, что это все из-за злонамеренных действий Москвы.