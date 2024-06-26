У київському готелі Hilton 25 червня знайшли тіло аташе посольства США. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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Розтин не проводили

За інформацією ЗМІ, на тілі аташе не виявили жодних ознак тілесних ушкоджень, а двері номера були зачинені зсередини. Розтин тіла не проводили.

Його забрали представники США. Крім цього, відомо, що у чоловіка був підвищений рівень холестерину. У посольстві США ніяк не коментували смерть свого співробітника.

Чим займаються аташе Це нижчий дипломатичний ранг співробітників посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, зокрема, і Міністерства закордонних справ України. Аташе називаються також спеціалісти – працівники інших відомств при дипломатичних представництвах.

Дипломати при різних посольствах виконують різні ролі. Зокрема, вони можуть також працювати на розвідку. Саме через це низка країн вислала російських дипломатів. Наприклад, Британія планує вислати з країни російського військового аташе та позбавити деякі об’єкти дипломатичного статусу. Міністр внутрішніх справ Великої Британії Клеверлі говорить, що це все через зловмисні дії Москви.