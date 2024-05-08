Звертаючись до парламенту 8 травня, міністр внутрішніх справ сказав, що Велика Британія вже є "надзвичайно складним середовищем для російських спецслужб". Заходи протидії ж будуть ще більше посилювати стійкість до російської загрози.

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Уряд консерваторів дасть відсіч Росії та не послабить підтримку України

Джеймс Клеверлі також нагадав, що Велика Британія запровадила кілька хвиль санкцій проти російських компаній і фізичних осіб після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Ми виженемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим офіцером військової розвідки,

– сказав міністр.

Крім того, Клеверлі пообіцяв позбавити статусу дипломатичних приміщень кілька пов’язаних з Росією об’єктів у Британії. Також, за його словами, будуть введені нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості перебування російських дипломатів у Великобританії.

Минулого тижня члени НАТО заявляли про "глибоку стурбованість" через нещодавні атаки, які, можливо, здійснила Росія на їх території. Російські злочинні дії торкнулися Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великої Британії.

Істерика росіян у відповідь

Речниця російського МЗС Марія Захарова одразу ж у відповідь на слова Клеверлі почала брехати, що британські звинувачення в причетності Росії до підпалу складів з гуманітарними продуктами є абсурдними та є частиною інформаційної війни проти Росії.

Джеймс Клеверлі сказав, що він очікував, що у відповідь на останні заходи Британії полетять звинувачення в русофобії, всілякі теорії змови та істерія з боку російського уряду. Але "британський уряд не треба тримати за дурнів".

Наша відповідь буде рішучою і твердою. Наше послання Росії чітке: припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України, припиніть цю зловмисну ​​діяльність, – підсумував міністр МВС Великої Британії.

Велика Британія – один з лідерів у опорі російській агресії