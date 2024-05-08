Обращаясь к парламенту 8 мая, министр внутренних дел сказал, что Великобритания уже является "чрезвычайно сложной средой для российских спецслужб". Меры противодействия же будут еще больше усиливать устойчивость к российской угрозе.
Смотрите также Путин и Лукашенко снова угрожают ядерным оружием: поверил ли Запад в очередной блеф Кремля
Правительство консерваторов даст отпор России и не ослабит поддержку Украины
Джеймс Клеверли также напомнил, что Великобритания ввела несколько волн санкций против российских компаний и физических лиц после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.
Мы выгоним российского атташе по вопросам обороны, который является незаявленным офицером военной разведки,
– сказал министр.
Кроме того, Клеверли пообещал лишить статуса дипломатических помещений несколько связанных с Россией объектов в Британии. Также, по его словам, будут введены новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности пребывания российских дипломатов в Великобритании.
На прошлой неделе члены НАТО заявляли о "глубокой обеспокоенности" из-за недавних атак, которые, возможно, осуществила Россия на их территории. Российские преступные действия коснулись Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Великобритании.
Истерика россиян в ответ
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сразу же в ответ на слова Клеверли начала врать, что британские обвинения в причастности России к поджогу складов с гуманитарными продуктами являются абсурдными и являются частью информационной войны против России.
Джеймс Клеверли сказал, что он ожидал, что в ответ на последние меры Британии полетят обвинения в русофобии, всевозможные теории заговора и истерия со стороны российского правительства. Но "британское правительство не надо держать за дураков".
Наш ответ будет решительным и твердым. Наше послание России четкое: прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту злонамеренную деятельность, – подытожил министр МВД Великобритании.
Великобритания – один из лидеров в сопротивлении российской агрессии
- Великобритания неоднократно вводила санкционные ограничения против России. Их санкции в основном направлены на золотодобывающий и нефтяной секторы.
- Также Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов. В частности, туда входят лодки, ракеты, бронеавтомобили, боекомплекты и беспилотники.
- Кроме того, британские военные готовы пойти на эксперимент и отправить в Украину прототипы боевой лазерной системы боевой лазерной системы DragonFire. Этот комплекс уже успешно проходит испытания и уничтожает цели.
- Россияне 6 мая снова начали бросать истерические заявления, мол, Британия стала "де-факто" стороной "конфликта" в Украине, признав право Киева использовать британское оружие для ударов по России. Поэтому, говорят, что реакцией могут стать ответные удары, но не по Украине, а по Великобритании. Россияне также вызвали британского посла для почестей.
- Впрочем, посол Великобритании такого давления со стороны российского ведомства не испугался. Британский чиновник отметил, что Лондон продолжит помогать нашему государству, как это было и раньше.