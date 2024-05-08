Обращаясь к парламенту 8 мая, министр внутренних дел сказал, что Великобритания уже является "чрезвычайно сложной средой для российских спецслужб". Меры противодействия же будут еще больше усиливать устойчивость к российской угрозе.

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Правительство консерваторов даст отпор России и не ослабит поддержку Украины

Джеймс Клеверли также напомнил, что Великобритания ввела несколько волн санкций против российских компаний и физических лиц после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Мы выгоним российского атташе по вопросам обороны, который является незаявленным офицером военной разведки,

– сказал министр.

Кроме того, Клеверли пообещал лишить статуса дипломатических помещений несколько связанных с Россией объектов в Британии. Также, по его словам, будут введены новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности пребывания российских дипломатов в Великобритании.

На прошлой неделе члены НАТО заявляли о "глубокой обеспокоенности" из-за недавних атак, которые, возможно, осуществила Россия на их территории. Российские преступные действия коснулись Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Великобритании.

Истерика россиян в ответ

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сразу же в ответ на слова Клеверли начала врать, что британские обвинения в причастности России к поджогу складов с гуманитарными продуктами являются абсурдными и являются частью информационной войны против России.

Джеймс Клеверли сказал, что он ожидал, что в ответ на последние меры Британии полетят обвинения в русофобии, всевозможные теории заговора и истерия со стороны российского правительства. Но "британское правительство не надо держать за дураков".

Наш ответ будет решительным и твердым. Наше послание России четкое: прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту злонамеренную деятельность, – подытожил министр МВД Великобритании.

Великобритания – один из лидеров в сопротивлении российской агрессии