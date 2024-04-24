Лондон начебто сигналізує, аби українські військові зосередили майбутній наступ на Півдні. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що тепер, імовірно, наступальні дії відбуватимуться лише на одному напрямку.

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Лівобережна Херсонщина – плацдарм надії

"Якщо подивитися номенклатуру британської допомоги, вона ніби каже: "Ідіть на лівобережжя Херсонщини. Виходьте до адміністративних меж з окупованим Кримом". У пакеті човни, катери, Storm Shadow. Також не танки, а броньовані машини, які можна швидко переправити через Дніпро", – наголосив Мусієнко.

Пакет військової допомоги від Великої Британії, зокрема, включатиме:

60 човнів, зокрема морські рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1 600 "ударних" і зенітних ракет, а також додаткові крилаті ракети Storm Shadow;

понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 бронеавтомобілів Husky, 162 одиниці бронетехніки й 78 позашляховиків;

майже чотири мільйони набоїв для стрілецької зброї.

Британці натякають, що Херсонщина – єдиний шанс для Києва в наступі. Олександр Мусієнко поділяє таку думку, додаючи, що Силам оборони потрібно пробувати розвивати успіх на цій ділянці. За його словами, це плацдарм надії для України, інакше його не можна назвати.

Яка нині ситуація в Херсонській області: дивіться на карті

Цілком імовірно, що Велика Британія невдовзі навіть публічно поставить умову, – наступати винятково на лівому березі Херсонської області. Після контрнаступу 2023 року Україна навряд зможе почуватися вільніше й наступати на 3 – 4 відтинках фронту. Захід надасть нашій державі зброю винятково для виконання тих завдань, які вважатиме більш досяжними та можливими.

З огляду на це, на Заході нині домінує такий розрахунок, що потрібно зупинити російський наступ, звільнити максимально території на Півдні, вибити звідти Росію, послабити будь-які російські вимоги на майбутніх перемовинах. Тоді цей конфлікт може бути заморожено, на яких умовах і на який період часу, – це питання відкрите,

– підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.

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