В Киеве на ночь 9 мая подсветили цветами флага Украины "Родину-Мать"

В столице Украины подсветили цветами флага Украины "Родину-Мать". Это произошло вечером Дня памяти и примирения.

То есть, накануне 9 мая – Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом написали на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Заметьте Ни одно зло не сможет спрятаться в бункере – снова будет мир, – Зеленский

В Киеве "Родину-Мать" подсветили цветами нашего флага

В Киеве подсветили цветами государственного флага монумент "Родина-Мать". Все будет Украина!

– заверили в Минкульте.

В Киеве "Родина-Мать" в цветах флага / Фото Минкульта

"Первая минута мира для Украины непременно наступит. Победим!" – написал президент вечером 8 мая после 74 дней полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Последние заявления о победе Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина с Россией может подписать только один документ. Речь идет о договоре, в котором будет указана капитуляция агрессора в войне.

8 мая, после общения с G7, Президент Украины заявил, что конечной целью государства является обеспечение полного вывода российских войск и техники с нашей территории.

Владимир Зеленский заявил утром 8 мая, что любое зло рано или поздно всегда кончается. Ведь оно не может укрыться в бункере. Посему будет мир!

Смотрите видео – ночное обращение Зеленского за 8 мая: видео