В Киеве и других областях была тревога

В столице раздались сирены воздушной тревоги. Позже присоединились и другие области. Отбой объявили в 9:40, а что стало причиной тревоги, расскажет 24 Канал.

Ночью было сбито 40 дронов из 55. Часть БПЛА была локационно потеряна.

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Что известно о тревоге в Украине утром 2 февраля

Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет,

– написали в КГВА в 9:24.

Минутой позже в Воздушных силах подтвердили: есть угроза применения баллистического вооружения с северо-востока в тех областях, где объявлена воздушная тревога.

В 8:55 ВС также писали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Фактически одна тревога по баллистике завершилась и началась другая.

После объявления тревоги в Киеве прозвучали сирены в центральных и преимущественно восточных областях.

Где сейчас тревога: смотрите данные интерактивной карты

Мониторинговые сообщества сообщили, что угроза баллистики может быть из Курской области. Писали о возможных пусках "Искандеров" или северокорейских ракет.

В 9:40 ВС проинформировали об отбое по всем областям.