Встреча и потасовка подростки планировали в Дарницком районе Киева. К счастью, полиция помешала массовому мероприятию.

Заметьте Что известно о ППК "Редан": эта молодежная субкультура уже дошла до Украины

Что известно о разоблачении администраторов телеграмм-каналов

В полиции рассказали, что драку подростки планировали возле одного из торговых центров Дарницкого района. Схватку планировали между неформальным движением ПВК "Редан" и их оппонентами. Чтобы предотвратить инцидент, полиция установила организаторов встречи – администраторов групп в социальной сети.

Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, которая пришла в Украину из России и 14-летний парень – администратор другой группы в телеграм-канале, призвавший сверстников к конфликтной встрече,

– рассказал Александр Мищенко.

Также начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции заверил, что полицейские провели с подростками и родителями профилактические беседы.

Подростки извинились и призвали сверстников не приобщаться к движению: смотрите видео

По данным правоохранителей:

каналы, на которых распространялась информация о встрече представителей субкультуры – заблокированы;

искусственное распространение такого движения – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и вовлечь подростков в противоправную деятельность.

Александр Мищенко отметил, что в начале февраля 2023 года – это не первый случай провоцирования массовых драк среди подростков в Украине.

Ведь новая молодежная субкультура пришла из России в начале 2023 года, чтобы использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в государстве.

"Родителям следует уделять больше внимания увлечениям и интересам детей, чтобы предупредить участие ребенка в пропагандистских мероприятиях", – заявил полицейский.

Коротко о ППК "Редан"