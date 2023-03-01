Зустріч та бійку підлітки планували у Дарницькому районі Києва. На щастя, поліція завадила масовому заходу.

Зауважте Що відомо про ПВК "Редан": ця молодіжна субкультура вже дійшла до України

Що відомо про викриття адміністраторів телеграм-каналів

У поліції розповіли, що бійку підлітки планували біля одного з торгових центрів Дарницького району. Сутичку планували між неформальним рухом ПВК "Редан" та їхніми опонентами. Щоб запобігти інциденту, поліція встановила організаторів зустрічі – адміністраторів груп у соціальній мережі.

Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, яка прийшла до України з Росії та 14-річний хлопець – адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі,

– розповів Олександр Міщенко.

Також начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції запевнив, що поліцейські провели із підлітками та їх батьками профілактичні бесіди.

Підлітки перепросили та закликали однолітків не долучатись до руху: дивіться відео

За даними правоохоронців:

канали, у яких поширювалася інформація про зустріч представників субкультури – заблоковані;

штучне поширення такого руху – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.

Олександр Міщенко зауважив, що початку лютого 2023 року – це не перший випадок провокування масових бійок серед підлітків в Україні.

Адже нова молодіжна субкультура прийшла з Росії на початку 2023 року, щоб використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в державі.

"Батькам варто приділяти більше уваги захопленням та інтересам дітей, аби попередити участь дитини у пропагандистських заходах", – заявив поліцейський.

Коротко про ПВК "Редан"