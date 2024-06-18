Ездил пьяным и без прав: в Киеве полиция остановила опасного водителя маршрутки

В Соломенском районе Киева правоохранители остановили водителя маршрутки из-за того, что тот нарушил ПДД. Оказалось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, он не имел при себе водительского удостоверения. В пресс-службе столичной патрульной полиции рассказали детали инцидента.

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В Киеве водитель маршрутки ездил пьяным и без необходимых документов

В киевской патрульной полиции сообщили, что правоохранители остановили маршрутное такси, водитель которого нарушил ПДД.

Во время общения с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Отмечается, что мужчина своей вины не отрицал и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер.

Известно, что результат оказался положительным. Так, прибор зафиксировал 0,29 промилле. В пресс-службе отметили, что в дополнение к этому, у мужчины не было с собой водительского удостоверения.

Там добавили, что мужчину отстранили от управления маршруткой и составили на него административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что предусматривает штраф в размере 17 тысяч гривен, а также за управление автотранспортом без соответствующих документов, штраф за который составляет 425 гривен.

Напомним, в Одессе 9 июня пьяный водитель въехал в толпу пешеходов В результате аварии, к сожалению, есть пострадавшие. Так, водитель BMW и пешеходы с различными телесными повреждениями были госпитализированы.