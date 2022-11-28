"Цена" главной елки в Киеве: сколько электроэнергии сэкономит Украина

В Киеве решили установить главную елку страны, однако за средства бизнеса и без новогоднего пафоса. Отсутствие иллюминаций на елке позволит снизить нагрузку на энергосистему Украины.

В компании YASNO рассказали, что решение об отсутствии иллюминаций на елке означает, что удастся снизить значительную дополнительную нагрузку на сеть. Следовательно, будет уменьшено количество потребностей для отключения электроэнергии.

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Отказ от иллюминаций позволит избежать увеличения дефицита электроэнергии

Компания YASNO вместе с партнерами разработала инфографику о "цене" елок предыдущих лет. Таким образом, люди смогут оценить масштабы праздничных фото на фоне новогодних огней Софийской площади.

Согласно данным компании, главная елка страны, сияющая 25 дней, создает дополнительную нагрузку на энергосеть города. За один день центральная елка потребляет 5,96 МВт электроэнергии.

В YASNO заявили, что такой объем потребления электричества увеличивает на 2% уже имеющийся дефицит электроэнергии в Киеве. Сообщается, что такое количество электроэнергии за час потребляют 1 192 квартиры, или 12 многоэтажек.



"Цена" главной елки в Киеве / Инфографика YASNO

В Киеве таки установят елку: что известно