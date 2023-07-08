Фотографировал пейзаж и застрял на крыше: патрульные показали, как спасали киевлянина

В Киеве 20-летний мужчина фотографировал пейзаж и застрял на крыше. Его спасли патрульные.

Полицейские показали, как снимали киевлянина с крыши. Они обнародовали соответствующее видео.

Интересно В Турции работники отеля избили россиянина: его жена все снимала и ругалась

Киевлянин застрял на крыше

Накануне около 16:00 на линию 102 позвонил по телефону обеспокоенный киевлянин. Он сообщил, что не может спуститься с крыши многоэтажки.

Не теряя ни минуты, инспекторы Владимир Коцур и Руслан Черный прибыли на место происшествия. Полицейские поднялись вверх, где увидели испуганного заявителя, едва державшегося за металлический каркас,

– рассказали в полиции.

Совместными усилиями правоохранители помогли парню спуститься вниз. Общаясь с патрульными, он объяснил, что хотел сделать хорошие фотографии, но застрял.

Смотрите видео, как спасали мужчину

Стоит прочесть "Аль, это наши сильные полицейские": забавное видео с поздравлением маленькой украинки

На Пхукете пьяный россиянин спрыгнул с пагоды и разбился.

Вечером 7 июля 35-летний пьяный россиянин Кирилл вылез на самый известный буддийский храм на Пхукете – Ват Чалонг. Несколько часов спасатели и стражи порядка пытались уговорить его спуститься. Переговоры продолжались долго и бесполезно, поэтому они решили самостоятельно подняться к россиянину.

На видео с места происшествия видно, что однажды между спасателями и гражданином страны-террористки возникла шарпанина. Они силой пытались вытащить мужчину, однако тот сопротивлялся. На него даже попытались забросить веревку, но ничего не вышло.

Во время этой шарпанины россиянин и спрыгнул с пагоды, которая в высоту достигала 6-этажей. Внизу был батут, однако он не спас мужчину.