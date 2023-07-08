Поліцейські показали, як знімали киянина з даху. Вони оприлюднили відповідне відео.

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Киянин застряг на даху

Напередодні близько 16:00 на лінію 102 зателефонував стурбований киянин. Він повідомив, що не може спуститися з даху багатоповерхівки.

Не гаючи ні хвилини, інспектори Володимир Коцур та Руслан Чорний прибули на місце події. Поліцейські піднялися нагору, де побачили наляканого заявника, який ледве тримався за металевий каркас,

– розповіли у поліції.

Спільними зусиллями правоохоронці допомогли хлопцю спуститися донизу. Спілкуючись з патрульними він пояснив, що хотів зробити гарні світлини, але застряг.

Дивіться відео, як рятували чоловіка

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На Пхукеті п'яний росіянин зістрибнув з пагоди та розбився

Увечері 7 липня 35-річний п'яний росіянин Кіріл виліз на найвідоміший буддійський храм на Пхукеті – Ват Чалонг. Кілька годин рятувальники та правоохоронці намагалися вмовити його спуститися. Переговори тривали довго і марно, то ж вони вирішили самотужки піднятися до росіянина.

На відео з місця події видно, що в один момент між рятівниками та громадянином країни-терористки виникла шарпанина. Вони силою намагалися витягли чоловіка, однак той пручався. На нього навіть спробували закинути мотузку, але нічого не вийшло.

Під час цієї шарпанини росіянин і зістрибнув з пагоди, яка у висоту сягала 6-поверхів. Унизу був батут, однак він не врятував чоловіка.