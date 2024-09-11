В Киеве на родителей детей, которые заставили 11-летнего мальчика убирать туалет, составили протокол

В Киеве дети заставили 11-летнего мальчика убирать уборную в школе. Полиция уже отреагировала на событие и составила на родителей малолетних протокол.

О происшествии правоохранителям стало известно из социальных сетей.

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Инцидент в киевской школе

Ювенальные полицейские Голосеевского управления полиции выяснили, что трое семиклассников, находясь в одной из школ района, заставили 11-летнего ученика мыть помещение уборной. Параллельно один из ребят снимал данное событие на видео, а другой впоследствии опубликовал его в социальной сети,

– сообщили правоохранители.

Полицейские совместно с администрацией учебного заведения пообщались с учениками и родителями. Дети признали, что поступили недостойно и пообещали в дальнейшем относиться с уважением к окружающим, а тем более не унижать других.

В то же время в отношении родителей трех детей составили административные материалы по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей. Им грозит штраф.

Полиция Киева призвала родителей уделять больше внимания воспитанию детей, чтобы молодежь имела уважение и не прибегала к унижениям других. В случае выявления нарушений правоохранители призвали сообщать учителей и полицию.