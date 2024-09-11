Про подію правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж.

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Інцидент у київській школі

Ювенальні поліцейські Голосіївського управління поліції з’ясували, що троє семикласників, перебуваючи в одній із шкіл району, змусили 11-річного учня мити приміщення вбиральні. Паралельно один з хлопців знімав дану подію на відео, а інший згодом опублікував його у соціальній мережі,

– повідомили правоохоронці.

Поліцейські спільно з адміністрацією закладу освіти поспілкувалися з учнями та батьками. Діти визнали, що вчинили негідно та пообіцяли надалі ставитися із повагою до оточуючих, а тим паче не принижувати інших.

Водночас щодо батьків трьох дітей склали адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Їм загрожує штраф.

Поліція Києва закликала батьків приділяти більше уваги вихованню дітей, аби молодь мала повагу та не вдавалась до принижень інших. У разі виявлення порушень правоохоронці закликали повідомляти вчителів та поліцію.