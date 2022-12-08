В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы: среди них – бульвар Дружбы Народов

В Киеве 8 декабря переименовали несколько улиц, связанных с Россией и советским прошлым. Среди дерусифицированных названий улиц есть и бульвар Дружбы Народов.

Улицы назвали в честь украинских деятелей. Бульвар Дружбы Народов переименовали в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

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В столице уже переименовали 237 городских объектов

Мэр Киева Виталий Кричко подчеркнул, что процесс дерусификации в столице продолжается. Он добавил, что сейчас это крайне важно.

Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, вывести старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписку нашей истории,

– подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, в столице уже переименовано 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц.

В начале сентября – также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.

На сегодняшнем заседании Киевсовета приняли новые названия еще 32 городских объекта.

Какие улицы переименовали 8 декабря:

В Голосеевском районе:

улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;

переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

переулок Энгельса – на переулок Богдана-Игоря Антоныча;

переулок Тургенева – на переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса – на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

улицу Кутузова – на улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова – на улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова – на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

улицу Николая Раевского – на улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы Народов – на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

переулок Одоевского – на переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского – на улицу Энди Уоргола;

улицу Орскую – на улицу Василия Языка.

В Святошинском районе:

улицу Пришвина – на улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова – на улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина – на улицу Степана Чобану;

улицу Генерала Авдеенко – на улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова – на улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую – на улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных – на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

улицу Ульяны Громовой – на улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика – на улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской – на улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов – на улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова – на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе: