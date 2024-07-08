В Киеве под ракетный обстрел попала электричка: есть жертвы

Россия ударила по Киеву не менее 5 раз. К сожалению, взрыв прогремел на железнодорожной станции.

Также Россия целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет". Там есть попадание в одно из помещений больницы.

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Что известно об атаке по электричке

Один из рейсов Kyiv City Express 7317 с Караваевых Дач в направлении Святошина задерживается из-за обнаруженных на пути обломков после массированного обстрела Киева,

– заявили в Укрзализныце.

Там также уточнили, что остальные поезда кольцевой электрички следуют по расписанию, влияния на график поездов дальнего следования нет.

Телеканал "КИЕВ24" сообщил о взрыве, который прогремел на железнодорожной станции "Киев Волынский" ориентировочно в 10:10. Его слышно в районе в районе Караваевых дач.

Электричка "Киев-сити" ехала до станции "Киев Волынский". В 10:40 она стала на рельсах, пассажиров не выпускают. На рельсах разбросаны документы, обломки утеплителя, одеяла. Там найден труп человека,

– сообщили журналисты.

По их данным, после удара:

на месте работали полиция, скорая и бригады железнодорожников;

бригаду машинистов забрали свидетельствовать в полицию,

электричку развернули в сторону станции "Киев Пассажирский", где высадят пассажиров.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным погибшего человека.

Последствия трагического удара по Киеву