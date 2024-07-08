В Киеве под ракетный обстрел попала электричка: есть жертвы
Источник:Укрзализныця
Россия ударила по Киеву не менее 5 раз. К сожалению, взрыв прогремел на железнодорожной станции.
Также Россия целенаправленно ударила по детской больнице "Охматдет". Там есть попадание в одно из помещений больницы.
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Что известно об атаке по электричке
Один из рейсов Kyiv City Express 7317 с Караваевых Дач в направлении Святошина задерживается из-за обнаруженных на пути обломков после массированного обстрела Киева,
– заявили в Укрзализныце.
Там также уточнили, что остальные поезда кольцевой электрички следуют по расписанию, влияния на график поездов дальнего следования нет.
Телеканал "КИЕВ24" сообщил о взрыве, который прогремел на железнодорожной станции "Киев Волынский" ориентировочно в 10:10. Его слышно в районе в районе Караваевых дач.
Электричка "Киев-сити" ехала до станции "Киев Волынский". В 10:40 она стала на рельсах, пассажиров не выпускают. На рельсах разбросаны документы, обломки утеплителя, одеяла. Там найден труп человека,
– сообщили журналисты.
По их данным, после удара:
- на месте работали полиция, скорая и бригады железнодорожников;
- бригаду машинистов забрали свидетельствовать в полицию,
- электричку развернули в сторону станции "Киев Пассажирский", где высадят пассажиров.
Последствия трагического удара по Киеву