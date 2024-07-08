Також Росія цілеспрямовано вдарила по дитячій лікарні "Охматдит". Там є влучання в одне з приміщень лікарні.

Дивіться також Під завалами можуть бути люди, – Клименко про удар по лікарні "Охматдит"

Що відомо про атаку по електричці

Один з рейсів Kyiv City Express 7317 з Караваєвих Дач у напрямку Святошина затримується через виявлені на колії уламки після масованого обстрілу Києва,

– заявили в Укрзалізниці.

Там також уточнили, що решта поїздів кільцевої електрички прямують за розкладом, впливу на графік поїздів далекого сполучення немає.

Телеканал "КИЇВ24" повідомив про вибух, який пролунав на залізничній станції "Київ Волинський" орієнтовно о 10:10. Його чутно в районі в районі Караваєвих дач.

Електричка "Київ-сіті" їхала до станції "Київ Волинський". О 10:40 вона стала на рейках, пасажирів не випускають. На рейках розкидані документи, уламки утеплювача, ковдри. Там знайдено труп людини,

– повідомили журналісти.

За їхніми даними, після удару:

на місці працювали поліція, швидка та бригади залізничників;

бригаду машиністів забрали свідчити у поліцію,

електричку розвернули в бік станції "Київ Пасажирський", де висадять пасажирів.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблої людини.

Наслідки трагічного удару по Києву