Взрыв на предприятии в Киеве: под завалами есть люди

В Киеве утром 8 сентября произошел взрыв неизвестного происхождения в Голосеевском районе. Частично разрушено двухэтажное здание, под завалами могут быть люди.

Взрыв в Киеве прогремел около 10:10. В сети писали, что взрыв бытового характера, однако причины его неизвестны.

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Под завалами в Киеве могут быть люди

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что утром в городе прогремел взрыв. Он сообщил, что взрыв неизвестного происхождения зафиксировали в Голосеевском районе.

Он добавил, что взрыв произошел на территории автотранспортного предприятия – частично разрушено двухэтажное здание. Сейчас пожара нет, однако под завалами могут быть люди.

Сейчас на месте взрыва работают все соответствующие службы.

В Киеве есть погибшие на предприятии

У ГСЧС впоследствии добавили, что взрыв прогремел на Васильковской. Там также показали кадры после взрыва. На них видно, что здание обвалилось и частично разрушено.

Предприятие в Голосеевском районе после взрыва / Фото ГСЧС

К сожалению, по состоянию на 10:50 стало известно о погибших. В КГВА сообщили, что в разрушенном здании, по предварительной информации, уже обнаружили тела 2 погибших. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, ведь под завалами могут быть и другие люди.

Количество погибших продолжает расти. По состоянию на 11:13 количество жертв увеличилось до 3.

На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Местные телеграм-каналы писали о якобы "взрыв бытового характера", однако эта информация пока неподтверждённая.

Стоит отметить, что взрыв прогремел не во время воздушной тревоги. Также не сообщалось об угрозе вражеских ударов.