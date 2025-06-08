В центре Киева надули большое черное облако: что оно такое

На Софиевской площади в Киеве надули большое черное облако. Это инсталляция, которая представит Украину на популярном фестивале в США.

Ее представят на фестивале "Burning Man" в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН и Общественное.

Смотрите также Сбор на дроны, лекции и скандалы: как в центре столицы проходит "КиевПрайд"

В Киеве надули инсталляцию в виде черного облака

На Софиевской площади появилась необычная инсталляция – большое черное облако. Это объемная надувная конструкция из многих элементов.

Она представит Украину на популярном фестивале независимого искусства "Burning Man" в США.

По замыслу авторов инсталляции – это предупреждение об угрозах, которых на самом деле у людей очень много и в личной, и в общественной жизни. Люди склонны их игнорировать и делать вид, что их нет. А вот это облачко, оно огромное и оно нам напоминает о том, что эти угрозы никуда не исчезают. Автор инсталляции – художник Алексей Сай,

– рассказали организаторы инсталляции.

Материал "Черного облака" – ткань оксфорд. Инсталляция весит 7 тонн и имеет габариты 30 метров в длину, 17 в ширину и 15 в высоту и состоит из 45 частей.

"К облаку добавляется музыкальное сопровождение. Оно сделано из звуков войны в Украине. Единственное, что для Киева сделали облако более спокойным, грозовым с молниями, убрали взрывы ракет и выстрелов, а в оригинальной версии в США оно будет со взрывами ракет, дронов и вообще со звуками войны, которые собирает и записывает Денис Барабан из Запорожья", – уточнили организаторы.

Инсталляция будет на Софиевской площади в течение воскресенья, а также утром понедельника, но уже без звукового сопровождения.

"Главный месседж – готовьтесь! Мы хотели сказать, что легкие времена прошли для всех и надо смотреть прямо на неприятности, а не прятаться где-то от них. Мы не уверены, что люди осознают это", – говорит художник Алексей Сай.

Справка: Burning Man - ежегодное восьмидневное событие независимого искусства, происходящее в американской пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Кульминацией события является сожжение огромной деревянной статуи человека в последний день мероприятия.