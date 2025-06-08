Її представлять на фестивалі "Burning Man" у США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН та Суспільне.

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У Києві надули інсталяцію у вигляді чорної хмари

На Софіївській площі з'явилася незвична інсталяція – велика чорна хмара. Це об'ємна надувна конструкція з багатьох елементів.

Вона представить Україну на популярному фестивалі незалежного мистецтва "Burning Man" у США.

За задумом авторів інсталяції – це попередження про загрози, яких насправді у людей дуже багато і в особистому, і в суспільному житті. Люди схильні їх ігнорувати і робити вигляд, що їх немає. А от ця хмаринка, вона величезна і вона нам нагадує про те, що ці загрози нікуди не зникають. Автор інсталяції – художник Олексій Сай,

– розповіли організатори інсталяції.

Матеріал "Чорної хмари" – тканина оксфорд. Інсталяція важить 7 тонн та має габарити 30 метрів завдовжки, 17 завширшки й 15 заввишки та складається з 45 частин.

"До хмарини додається музичний супровід. Він зроблений зі звуків війни в Україні. Єдине, що для Києва зробили хмарину більш спокійною, грозовою з блискавками, прибрали вибухи ракет і пострілів, а в оригінальній версії у США вона буде з вибухами ракет, дронів і загалом зі звуками війни, які збирає і записує Денис Барабан із Запоріжжя", – уточнили організатори.

Інсталяція буде на Софіївській площі протягом неділі, а також вранці понеділка, але вже без звукового супроводу.

"Головний меседж – готуйтесь! Ми хотіли сказати, що легкі часи минули для всіх і треба дивитися прямо на неприємності, а не ховатися десь від них. Ми не впевнені, що люди усвідомлюють це", – каже художник Олексій Сай.

Довідка: Burning Man — щорічна восьмиденна подія незалежного мистецтва, що відбувається в американській пустелі Блек-Рок у штаті Невада. Кульмінацією події є спалення величезної дерев'яної статуї людини в останній день заходу.