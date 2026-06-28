Россияне будут в ярости: в Лавре установили бюст Ивана Мазепы, и это только начало

На территории Киево-Печерской Лавры установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Его торжественно открыли в рамках празднования Дня Конституции Украины.

Во время своего выступления Владимир Зеленский объявил о создании еще одного памятника выдающемуся гетьману в Киеве.

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Что известно о новых памятниках Мазепе в Киеве?

Президент подчеркнул, что открытие бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре является восстановлением исторической справедливости. Именно при Мазепе Киево-Печерская лавра переживала период наибольшего расцвета.

Зеленский назвал гетьмана выдающимся государственным деятелем, меценатом и главой Казацкого государства.

Сегодня мы исправляем ещё одну историческую несправедливость. Отныне здесь, в Киево-Печерской Лавре, совершенно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры – Ивана Мазепы,

– заявил глава государства.

Бюст Мазепы открыли в Лавре / Фото "РБК-Украина"

Кроме того, по мнению Зеленского, такая выдающаяся личность, как Иван Мазепа, заслуживает не только бюста, но и полноценного памятника в Киеве. Президент считает, что его нужно установить на бульваре Тараса Шевченко на месте снесённого во время Революции достоинства памятника Ленину.

"Я уверен, там, где пал Ленин, там прочно будет стоять Мазепа",

– подчеркнул политик.

Где в Киеве может появиться памятник Мазепе / Фото Ольги Косовой

Напомним, что Иван Мазепа был одним из крупнейших меценатов Лавры в конце XVII – начале XVIII века. За время своего гетманства Мазепа выделял значительные средства на строительство и восстановление храмов монастыря. Именно при его поддержке был восстановлен и украшен Успенский собор, возведены или перестроены несколько монастырских построек, Лавра получила новые колокола, ценные иконы, богослужебные книги и церковное утварь.

После перехода Мазепы на сторону шведского короля Карла XII в 1708 году во время Северной войны Петр I приказал наложить на него анафему. Из-за подчинения Лавры московской церковной власти в монастыре веками провозглашали эту анафему, а имя Мазепы пытались вычеркнуть из истории, несмотря на его огромный вклад в развитие святыни.