В Киеве попадание в жилой дом: повреждены подъезды, идет эвакуация жителей

Российская армия 8 июля массированно атаковала Киев ракетами. В Шевченковском районе столицы было попадание в жилой дом.

Стоит отметить, что до этого в Шевченковском районе украинской столицы слышали взрывы. Также людей эвакуировали со станции метро "Лукьяновская", что в этом же районе.

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В Киеве было попадание в дом

Виталий Кличко рассказал, что в жилом доме в Шевченковском районе повреждены подъезды. Один разрушен.

Происходит эвакуация жителей,

– написал мэр города.

Один из журналистов, который находился на месте происшествия рассказал, что один подъезд полностью разрушен. Под завалами могут находиться люди, ведь слышно их голоса и крики. Кроме того, на месте попадания до сих пор стоит дым.

Поврежденный дом в Шевченковском районе столицы: смотрите видео

В Киеве были также попадания в дома в других районах

Кроме того, попадания в украинской столице также были и в Соломенском районе и в Сырце.

Последствия попадания по дому в Киеве / Видео телеканала "Киев"

Как выглядит двор многоэтажки после попадания / Видео телеканала "Киев"

Также в КМВА показали фото с последствиями атаки гражданских зданий в разных районах украинской столицы.

Какими были последствия массированного вражеского обстрела Киева / Фото КМВА

Стоит отметить, что в результате ракетной атаки россиян по Киеву в городе, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На этот раз россияне пустили на украинскую столицу ракеты различных типов: от Х-101 до "Кинжалов".

Также россияне попали в детскую больницу "Охматдет", что в Соломенском районе столицы. Сейчас там происходит разбор завалов и эвакуация пациентов в другие коммунальные предприятия.