В Киеве простились с эксжурналистом BBC Александром Бондаренко, погибшим в бою
1 мая 2023, 23:49Читати новину українською
Источник:Ян Доброносов
В Киеве 1 мая простились с добровольцем Александром Бондаренко, ранее работавшим журналистом BBC. Он погиб под Кременной.
Фотограф Ян Доброносов рассказал, что с Бондаренко он постоянно пересекался в период работы. Помнит, что с ним было легко, удобно и просто приятно.
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Мы не были друзьями, но сколько моих коллег было. Александр с первых дней войны защищал Украину. Но погиб в бою на Луганщине! Вечная память Герою,
– написал Доброносов.
Фотограф обнародовал фото по прощанию. На церемонию пришли родные, друзья и собратья военного.
Прощание с Бондаренко / Фото Яна Доброносова:
Что известно о Бондаренко
- Александр Бондаренко погиб под Кременной, а воевать пошел добровольно в первые дни вторжения.
- Человек был филологом по специальности. Он учился в Луганском педагогическом университете. Работал радиоведущим на FM-радио в Луганске, на BBC Украина и ТРК Украина, а позже – в сфере коммуникаций.
- Кстати, в 2021 году кандидатуру Бондаренко обсуждали как одну из возможных на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.
- В украинской редакции BBC Бондаренко работал с 2007 по 2011 годы. Коллеги вспоминают его как искреннего и амбициозного человека.