В Киеве простились с эксжурналистом BBC Александром Бондаренко, погибшим в бою

В Киеве 1 мая простились с добровольцем Александром Бондаренко, ранее работавшим журналистом BBC. Он погиб под Кременной.

Фотограф Ян Доброносов рассказал, что с Бондаренко он постоянно пересекался в период работы. Помнит, что с ним было легко, удобно и просто приятно.

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Мы не были друзьями, но сколько моих коллег было. Александр с первых дней войны защищал Украину. Но погиб в бою на Луганщине! Вечная память Герою,

– написал Доброносов.

Фотограф обнародовал фото по прощанию. На церемонию пришли родные, друзья и собратья военного.

Прощание с Бондаренко / Фото Яна Доброносова:

Алексей Бондаренко погиб под Кременной / Фото со страницы Яна Доброносова

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