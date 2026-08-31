В Киеве после атаки произошел пожар на складах

В Деснянском районе Киева утром 31 августа произошло возгорание складских помещений. На место происшествия направляются соответствующие службы.

Об этом сообщает КГГА.

Что известно о пожаре?

В Деснянском районе Киева около 09:30 зафиксировали возгорание складских помещений. Службы направляются на место происшествия. Информации о площади пожара, возможных пострадавших или причине возгорания пока нет.

В то же время в Киеве в 09:06 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения БПЛА. Жителей столицы призвали немедленно направиться в ближайшие укрытия. Киевлянам рекомендуют оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги и не покидать укрытия без необходимости.

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Воздушные силы предупреждали, что в области находятся вражеские БПЛА. В частности, речь шла о реактивном дроне над Киевским водохранилищем. Силы ПВО отражают российскую атаку, поэтому раздаются взрывы.

Местные власти призывают соблюдать информационное молчание.

Напомним, утром 31 августа российские войска провели атаку на терминал "Новой почты" в Одесской области. Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, на территории объекта вспыхнул пожар, однако спасателям уже удалось потушить огонь.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте атаки работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара.