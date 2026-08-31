Про це повідомляє КМДА.

Що відомо про пожежу?

У Деснянському районі Києва близько 09:30 зафіксували загоряння складських приміщень. Служби прямують на місце події. Інформації про площу пожежі, можливих постраждалих чи причини займання наразі немає.

Водночас у Києві о 09:06 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА. Мешканців столиці закликали негайно пройти до найближчих укриттів. Киянам рекомендують залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги та не залишати укриття без необхідності.

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Повітряні сили попереджали, що в області перебувають ворожі БпЛА. Зокрема, йшлося про реактивний дрон над Київським водосховищем. Сили ППО відбивають російську атаку, через що гримлять вибухи.

Місцева влада закликає дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, вранці 31 серпня російські війська атакували термінал "Нової пошти" на Одещині. Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, на території об'єкта спалахнула пожежа, однак рятувальникам уже вдалося приборкати вогонь.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці атаки працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки удару.