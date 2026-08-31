Сили ППО працюють по російських безпілотниках. Про це повідомляє КОВА.

Що відомо про атаку на Київщину 31 серпня?

У повітряному просторі області перебувають ворожі БпЛА. Зокрема, Повітряні сили попереджали про реактивний дрон над Київським водосховищем.

Сили ППО відбивають російську атаку, через що гримлять вибухи.

Місцева влада закликає перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші.

Важливо! Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Слід зазначити, що протягом останніх кількох днів Київ та область перебувають під майже безперервними атаками – тривогу оголошують приблизно по 10 разів на день. Росія вдалася до тактики постійного терору Києва, надсилаючи періодично хвилі з невеликої кількості БпЛА. На жаль, обстріли спричиняють і наслідки.

Зокрема, напередодні, після одного з обстрілів у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні. У Голосіївському районі через падіння уламків БпЛА було пошкоджено фасад двоповерхової будівлі кафе.

Ще один випадок падіння уламків зафіксували на території житлового комплексу в Печерському районі. Загалом упродовж доби внаслідок ворожих атак у Києві кілька людей отримали поранення.