В Киеве после взрывов госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка
Источник:Виталий Кличко
Оккупанты атаковали Киев 21 сентября. В Дарницком районе пострадали 18-летняя девушка и 9-летний ребенок.
В настоящее время спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Остальные последствия – уточняются.
Важно Массированная атака: в некоторых микрорайонах Святошинского района Киева нет света и воды
В Киеве есть пострадавшие в результате атаки
Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка – девочку.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки,
– отметил он.
По словам мэра, в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Горят также 2 автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.
Количество пострадавших увеличилось
Позже Кличко уточнил, что в Дарницком районе 5 пострадавших. Троих (в том числе 9-летняя девочка) госпитализировали. Двоим медики оказали помощь на месте.
По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них – в больницах города. Четверо получили помощь на месте.
Последствия падения обломков в Дарницком районе / фото КГВА
Массированная атака Украины 21 сентября: что известно
- В Хмельницком слышны взрывы. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что работают силы ПВО.
- Оккупанты наносят удары по Харькову. Мониторы указывают, что речь идет о С-300.
- Позже Игорь Терехов сообщил, что есть информация о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте прилетов работают соответствующие службы, устраняют их последствия.
- Под утро российские военные атаковали также Ровно. В городе раздались взрывы, жителей призывали не покидать укрытий.
- Также известно, что взрывы прогремели во Львовской области.
- В Черкасской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Там призывали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
- Позже стало известно, что в Черкассах есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. В результате сбивания российской ракеты попадает в объект гражданской инфраструктуры в центре города, на месте работают все службы.