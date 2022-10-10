В Киеве прекратили движение по красной линии метро: все станции работают как укрытие
10 октября 2022 , 09:35Читати новину українською
Источник:КГГА
Россияне утром 10 октября массово обстреляли украинские города. Из-за взрывов в Киеве все подземные станции метро работают как укрытие.
Около 8 часов мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе. Он призвал всех оставаться в укрытиях, в частности, можно спускаться в метро, что приостановило свою работу.
Читайте также Взрывы во Львове: россияне ударили по городу 10 октября