В Киеве прекратили движение по красной линии метро: все станции работают как укрытие

Россияне утром 10 октября массово обстреляли украинские города. Из-за взрывов в Киеве все подземные станции метро работают как укрытие.

Около 8 часов мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе. Он призвал всех оставаться в укрытиях, в частности, можно спускаться в метро, что приостановило свою работу.

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Как работает метро в Киеве 10 октября