Дороже "Запорожца": в Киеве продают кошку за небывалую цену – почти 200 тысяч гривен

На платформе онлайн-объявлений OLX продают котенка за почти 5 тысяч долларов. Оказывается, он принадлежит к экзотической породе. В мире таких животных насчитывается очень мало.

Речь идет о породе Двельф, которая появилась в 2009 году в результате скрещивания канадского сфинкса, американского керла и манчкина, передает 24 Канал.

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Кошка по цене автомобиля

Так, в Киеве ищут владельца для девочки-двельфа. В описании указано, что животное имеет короткую мордочку, голову подобную яблочку и красивые ушки. "Эта кошечка очень компактная", – отмечает автор объявления.

В столице просят за кошку почти 5 тысяч долларов / Скриншот

За эту кошку с бэби-фейсом просят 4500 евро или 198 тысяч гривен.

Отметим, что название породы происходит от слов Dwarf cat (карликовая кошка) и Elf (новая порода бесшерстных кошек с загнутыми назад ушами).

Внешне двельф – это мини-кошка, вес которой редко превышает 2 килограммов. Она имеет уши, подобно эльфам – слегка загнутые назад, и большие миндалевидные глаза.

Двельф относится к бесшерстным кошкам. Окрас может быть любым: белым, серым, рыжим и даже цветом темного шоколада. Считается, что это дружелюбные животные со спокойным характером, которые очень привязываются к хозяевам.