Йдеться про породу Двельф, яка з'явилася у 2009 році внаслідок схрещування канадського сфінкса, американського керла та манчкіна, передає 24 Канал.

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Кішка за ціною автівки

Так, у Києві шукають власника для дівчинки-двельфа. В описі вказано, що тваринка має коротку мордочку, голову подібну до яблучка і красиві вушка. "Ця кішечка дуже компактна", – зазначає автор оголошення.

У столиці просять за кішку майже 5 тисяч доларів / Скриншот

За цю кішку з бебі-фейсом просять 4500 євро або 198 тисяч гривень.

Зазначимо, що назва породи походить від слів Dwarf cat (карликова кішка) та Elf (нова порода безшерстих кішок із загнутими назад вухами).

Ззовні двельф – це міні-кішка, вага якої рідко перевищує 2 кілограмів. Вона має вуха, подібно до ельфів – злегка загнуті назад, та великі мигдалеподібні очі.

Двельф належить до безшерстих кішок. Забарвлення може бути будь-яким: білим, сірим, рудим і навіть кольором темного шоколаду. Вважається, що це товариські тварини зі спокійним характером, які дуже прив'язуються до господарів.