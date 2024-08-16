В Киеве прогремел взрыв: в городе работает ПВО

В Киеве прогремел взрыв в ночь на 16 августа. В городе работает ПВО.

Ранее Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в направлении города. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях гражданской защиты до отбоя воздушной тревоги.

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Что известно о взрыве в Киеве

В 00:15 в Киевской ОГА сообщили о движении ударных БпЛА в направлении города.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– отметили в сообщении.

Там также отметили соблюдение информационной тишины.

Информацию о взрывах в столице и работу ПВО также в 00:19 подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

К слову, несколькими минутами ранее взрывы прогремели в Кривом Роге. В направлении города также двигались ударные БпЛА.