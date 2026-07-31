В Киеве прогремел взрыв

Вечером 31 июля в Киеве прогремел мощный взрыв. В столице была объявлена тревога из-за угрозы ударных дронов.

Все, что известно на данный момент, собрал 24 Канал.

Какова ситуация в Киеве?

Прежде всего отметим, что около 20:00 вечера в столице прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БПЛА из Черниговской и Полтавской областей в направлении Киева.

Об опасности, связанной с российскими дронами, писали также в КМВА. "Призываем жителей города немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", – подчеркнули местные власти.

Взрыв в столице был слышен уже около 20:23. Уже в 20:32 дали отбой тревоги. На момент публикации информации о возможных последствиях атаки нет. Вероятно, власти сообщат об этом позже.

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Напомним, что буквально утром 31 июля Киев также подвергся вражеской атаке. По столице нанесли удары с помощью дронов, из-за чего были слышны взрывы. Позже Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате вражеской атаки загорелась сухая трава.

А в ночь на 30 июля по Киеву россияне наносили удары баллистическим оружием. Из-за обстрела в Святошинском районе и на Оболони вспыхнули пожары на территориях нежилой застройки. В результате удара погиб один человек, ещё трое пострадали.