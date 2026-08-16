Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Воздушная тревога для города была объявлена ​​в 9:22. Имелась информация об угрозе российских БПЛА.

В 9:49 появилось сообщение от Воздушных сил ВСУ о движении ракеты по курсу на украинскую столицу.

Взрывы в городе было слышно около 9:50. Уже в 10.07 дали отбой тревоги в Киеве. Пока данных о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти предоставит эту информацию впоследствии. В таком случае мы обязательно обновим материал.

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Следует отметить, что ночью противник тоже терроризировал Киев. На город летела баллистика. В результате ночной атаки в Киеве известно о 3 пострадавших.

В Оболонском районе обломки упали возле нежилых построек, где возникли пожары. Масштабное возгорание возникло и на территории книжного рынка вблизи станции метро "Почайна". В Голосеевском районе произошел пожар на территории нежилой застройки, которую спасатели оперативно локализовали.

Под ударом был также Кривой Рог. К сожалению, один человек погиб в результате атаки, известно и о пострадавших. В целом же украинская ПВО сбила или подавила 88 целей. Среди них – три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 85 беспилотников разных типов.