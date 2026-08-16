Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Повітряну тривогу для міста оголосили о 9:22. Була інформація про загрозу російських БпЛА.

О 9:49 з'явилося повідомлення від Повітряних сил ЗСУ про рух ракети курсом на українську столицю.

Вибухи в місті було чутно близько 9:50. Уже о 10:07 дали відбій тривоги у Києві. Наразі даних про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада надасть цю інформацію згодом. У такому разі ми неодмінно оновимо матеріал.

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Слід зазначити, що вночі противник теж тероризував Київ. На місто летіла балістика. Унаслідок нічної атаки в Києві відомо про 3 постраждалих. В Оболонському районі уламки впали біля нежитлових будівель, де виникли пожежі. Масштабне загоряння виникло й на території книжкового ринку поблизу станції метро "Почайна".

У Голосіївському районі сталася пожежа на території нежитлової забудови, яку рятувальники оперативно локалізували.

Під ударом був також Кривий Ріг. На жаль, одна людина загинула внаслідок атаки, відомо й про постраждалих. Загалом же, українська ППО збила або подавила 88 цілей. Серед них – три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 безпілотників різних типів.