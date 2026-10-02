Россия атакует Киев реактивными ударными дронами. В столице раздаются взрывы.

В 16:49 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за дроновой опасности.

Какие последствия атаки на Киев?

Около 17:00 в Киеве прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивного БПЛА на Куреневку.

Напомним, ночью и утром россияне продолжали террор столицы.

В Дарницком районе дрон попал в 25-этажный жилой дом. Пожар возник на 24 – 25 этажах и охватил площадь на 120 квадратных метрах.

Спасатели вывели из дома двух пострадавших, переданных медикам. Во время ликвидации пожара обнаружено тело погибшего. Еще 6 человек были эвакуированы.

В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей.

Кроме того, утром был очередной прилет в Южный мост.

2 октября в Киеве срочно созвали Совет обороны города из-за российских атак на мосты. По итогам заседания мэр Виталий Кличко сообщил, что движение зеленой ветки метро по Южному мосту могут возобновить.

Накануне российские войска нанесли серию ударов по опорам Южного моста в Киеве. Из-за атаки движение по мосту полностью заблокировали, а на мостах Патона и Метро ввели ограничения.

По оценке ISW удары по мосту являются частью российской кампании против украинской инфраструктуры. Ее цель – усложнить транспортное сообщение, логистику и нормальную жизнь столицы.